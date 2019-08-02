İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Harry Potter oyuncularının şimdiki halleri

1997 yılında basılan ilk Harry Potter kitabı, İngiltere’den ismini vermek istemeyen bir koleksiyoncu tarafından alındı. Kimliğini açıklamak istemeyen kitabın sahibi, kitabı 20 yıl önce tatilde okumak için Staffordshire’daki yerel kütüphaneden 1 euro’ya satın almıştı.



Hansons Müzayede Evi’nin Medya ve Reklam Sorumlusu Jill Gallone’un yaptığı açıklamaya göre eski ve yeni sahibinin satıştan memnun olduğunu ve Gallone, Blommsbury tarafından 30 Temmuz tarihinde basılan ilk baskıda iki yazım yanlışı bulunduğunu da ekledi.