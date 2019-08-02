1997 yılında basılan ilk Harry Potter kitabı, İngiltere’den ismini vermek istemeyen bir koleksiyoncu tarafından alındı. Kimliğini açıklamak istemeyen kitabın sahibi, kitabı 20 yıl önce tatilde okumak için Staffordshire’daki yerel kütüphaneden 1 euro’ya satın almıştı.
Hansons Müzayede Evi’nin Medya ve Reklam Sorumlusu Jill Gallone’un yaptığı açıklamaya göre eski ve yeni sahibinin satıştan memnun olduğunu ve Gallone, Blommsbury tarafından 30 Temmuz tarihinde basılan ilk baskıda iki yazım yanlışı bulunduğunu da ekledi.
İlk baskı Harry Potter'a 195 bin TL
Sanat
Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı Derbyshire’deki Hansons Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 28 bin 500 sterline (Yaklaşık 195 bin TL) alıcı buldu.
1997 yılında basılan ilk Harry Potter kitabı, İngiltere’den ismini vermek istemeyen bir koleksiyoncu tarafından alındı. Kimliğini açıklamak istemeyen kitabın sahibi, kitabı 20 yıl önce tatilde okumak için Staffordshire’daki yerel kütüphaneden 1 euro’ya satın almıştı.