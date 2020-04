İlk çevrim içi Çocuk Filmleri Festivali eğlenceli bir açılışla başladı

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin 16’ncısı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşındı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan Instagram ve YouTube canlı yayınlarıyla başladı.



Festivalin açılış galası öncesi TÜRSAK Vakfı Başkanı ve Yapımcı Elif Dağdeviren ile genç oyuncu Berat Efe Parlar, TÜRSAK Vakfı’nın Instagram hesabında gerçekleştirdikleri canlı yayında 23 Nisan’ın önemi, Çocuk Filmleri Festivali ve Parlar’ın oyunculuğu hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Yapımcılığını Elif Dağdeviren’in üstlendiği İftarlık Gazoz filmiyle kariyerinde yaşadığı dönüm noktası hakkında açıklamalar yapan Parlar, filmde işlenen dönemi bilmemesine rağmen senaryoyu okuduktan sonra çok etkilendiğini ve rolü bundan dolayı kabul ettiğini belirtti.

Filmin yönetmeni Yüksel Aksu’nun kendisine 5 kilo vermesini istemesinden dolayı kilo verdiğini ve bu film dolayısıyla da küçük yaşında ilk defa oruç tuttuğunu söyleyen Parlar sözlerine şu şekilde devam etti: “Oyunculuğa 4 yaşında başlamıştım. Severek izlediğim bir dizi vardı. Aileme bir gün bu dizide oynayacağımı ve beni bir tek bunun mutlu edeceğini söyleyerek onları ikna ettim. Sonuç olarak da hayalime kavuşarak o dizide oynadım. İlkokuldaki arkadaşlarım beni tanıyana kadar yaptığım işten dolayı da bazen beni dışlıyorlardı ama sonra çok iyi arkadaş oldum hepsiyle”.



“EN BÜYÜK HAYALİM KENDİ ÇEKTİĞİM FİLMİMDE OYNAMAK"



“Çocuk oyuncu olmak hiç kolay değil. Çocukluğumdan bu yana setlerdeyim. Hem okula hem oyunculuğa, hem de aileme ve arkadaşlarıma aynı anda vakit ayırmaya çalışıyorum. İşimi sevdiğim için hiç yorulduğumu düşünmüyorum. Ailem de bu süreçte bana çok destek oluyorlar” cümlelerini kullanan ve kendisinin dünyanın ödüllü en genç görüntü yönetmeni de olduğunu belirten Parlar, şu anda sinema okuduğunu ve en büyük hayalinin ise tıpkı Cem Yılmaz gibi bir gün kendi çektiği filmde oynamak olduğunu söyledi.



Başarılı genç oyuncu Berat Efe Parlar ile Elif Dağdeviren’in TÜRSAK Vakfı’nın Instagram hesabından canlı olarak gerçekleştirdiği söyleşinin ardından program, vakfın YouTube hesabı üzerinden festivalin açılış konuşmaları ile devam etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren’in açılış konuşmalarını yaptığı törenin sunuculuğunu ise oyuncu Ceren Benderlioğlu yaptı. Kültür hayatının pek çok farklı kolu olduğunu ve yaşam tarzlarımızı bizlere ve dünyaya aktarma amacının var olduğunu vurgulayan Ahmet Misbah Demircan, Çocuk Filmleri Festivali’nin hedefinin ise çocukları sinemaya yönlendirmek ve onları bu kültürü taşımalarına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Demircan konuşmasında şu noktalara da değindi: “Türkiye’nin her yeri öykü dolu. Kültür Bakanlığı’nda geçirdiğim 6 aylık süre zarfında da öğrendiğim en büyük şey hikayenin her şey olduğuydu. Ülkemizin her ili birbirinden farklı ve güzel hikayeler barındırıyor. “Filmimin Hikâyesi” yarışmasında da çocuklar bunları yazacak ve belki de geleceğin dahi senaristleri ve yönetmenleri böyle ortaya çıkacak. Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde de şu anda uygulamakta olduğumuz gezici kütüphaneye benzer gezici kültür tırları da oluşturmayı düşünüyoruz çünkü sadece kitap değil, sinema ve müzik de hayatımızın bir parçası”.



“KÜLTÜR ANCAK HİKAYELERLE GELECEĞE TAŞINIR"



“Geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlerimize yönelik yaptığımız faaliyetler çok kıymetli. Devlet bütün kurumlarıyla çocuklara bırakılacak. Bu tür festivaller çocukların hayallerini gerçekleştirmesinde çok önemli bir yerde konumlanıyor. Bu festivaller süresince bir çocuğun dahi senarist, yönetmen, oyuncu olmasına katkı sağlayabilirsek bizim için en değerli sonuç olur. Kültür ancak hikayelerle geleceğe taşınır. Burada da senaristler ve sinema bu görevi üstleniyor” ifadelerini kullanan Demircan, festival süresince tüm çocuklara eğlenceli anlar geçirmesini diledi.



“YAPILAN DESTEKLER EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ OLDU"



Festivalin açılış konuşmasında söz alan TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren de dünya ve ülke olarak böylesine olağanüstü dönemden geçtiğimiz bir süreçte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na festivale olan desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Yapılan destekler sayesinde kendilerinin de festivali büyük bir motivasyonla gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Dağdeviren, çocukların kısa hikâyeleriyle katılacağı “Filmimin Hikâyesi” yarışmasının tanıtımı ve çağrısını da yaptı. Bunun, Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan çocukların katılımına bir hikâye yarışması olduğuna değinen Dağdeviren, yarışmanın konusunun ise çocukların yaşadıkları şehirlerle ilgili bir hikaye olabileceğini söyledi. Dağdeviren ayrıca yarışma kapsamında kazanan hikâyelerin kitaba basılacağını ve bu hikâyeler arasından seçilecek bir tanesinin kısa filme çekileceğinin müjdesini verdi.



Konuşma öncesinde Berat Efe Parlar ile yaptığı söyleşinden de çıkarımlarını “Oyuncu isteyen çok var ama yeni bir Berat Efe olabilmek için tıpkı onun gibi çok çalışmak gerek. Hem okulunda iyi olacaksın, hem setlerde, hem aileni ihmal etmeyeceksin hem de çocukluğunu… Ve bu sırada da alçakgönüllü olmaya devam edeceksin” şeklinde dile getiren Dağdeviren, 23 Nisan’ın kendisi için neden bu derece önemli olduğunu ise şu cümlelerle ifade etti: “23 Nisan benim için ayrı önemli çünkü TRT’nin gerçekleştirdiği dünya çocuklarını şenlik için Türkiye’ye davet etme fikri babamındı. TRT tek kanaldı ve başında o vardı, dolayısı ile çocukluğum bu şenlikle geçti. Kim bilir belki de TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali online olarak benimle bir dünya çocuk festivaline döner, ben de bu gururu yaşarım”.



Festivalin açılış konuşmalarının ardından ise Bizim Köyün Şarkısı filmi BKM ve TRT’nin destekleri ile ilk defa ve tek seferliğine TÜRSAK Vakfı YouTube kanalı aracılığıyla tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak onlarla buluştu. Bu filmin seçilmesinin nedeni olarak da çocukları sanat, doğa ve tarımla buluşturması idi ki bu da günümüzün farkındalık yaşanan iki konusuna direkt değinmesi şeklinde belirtildi. Gösterimin ardından ise filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ile genç oyuncuları Eda Döğer ve Esat Polat Güler, filmle ilgili keyifli ve dolu dolu bir söyleşi gerçekleşti. Canlı gerçekleştirilen söyleşide, izleyiciler de merak ettikleri soruların cevaplarını öğrendiler. Söyleşide boyunca ise başrol oyuncusu çocuklar set için Muğla’da ciddi bir kamp hayatı yaşamaları, Berat Efe Parlar’ın tavuktan, Eda Döğer’in böcekte ve Esat Polat Güler’in ise köpek korkularını yenmelerine dair anıları söyleşinin en eğlenceli anlar oldu.

Festivalin açılış galasının programı Murat Evgin’in çocuklara verdiği canlı konserle son buldu.