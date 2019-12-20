İlk Fransız 'Bond kızı' Claudine Auger hayatını kaybetti

Sean Connery ile birlikte rol aldığı ve uluslararası bir yıldız olmasını salayan James Bond filmi Thunderball’ın ‘Bond kızı’ Claudine Auger 78 yaşında hayatını kaybetti.



İlk Fransız ‘Bond kızı’ olan Auger’ın ajansı, ünlü oyuncunun Paris’te öldüğünü bildirdi.



1941 yılında Paris'te dünyaya gelen Claudine Auger, 1958 Dünya Güzeli yarışmasında ülkesi Fransa'yı temsil etti.



Modellikle başladığı kariyerine oyunculuk dersleri alarak devam etti. Aralarında Üç Silahşörler uyarlaması 1962 yapımı Demir Maske'nin de bulunduğu birçok film için kamera karşısına geçti.



Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond filmi Thunderball’da Domino karakterine hayat veren Auger için filmin tanıtımında, “Genç. Güzel. Kapana kısılmış. Tehlikeli olabilir” ifadeleri kullanılmıştı.



Bond filminin ardından Auger, pek çok Fransız filmi ve TV yapımında rol aldı.