İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe'ye prömiyer

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün "arp, ney ve seyirci" için yazdığı konçerto, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



"İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" adlı eserin prömiyerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olan duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç sahne alacak.



Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konsere, seyirci de Atilla Kılıç'ın yazdığı metinlerle eşlik edecek.



Göbeklitepe'de yer alan T harfindeki taşlardan esinlenerek hazırlanan perküsyon tarzındaki çalgının vurulmasıyla konser başlayacak ve yine aynı ses ile son bulacak.



Eserin, NASA'nın uzaydan kaydettiği dünya sesiyle başlayacak "İlk Nefes" adlı bölümünde ney vurgusuyla "insanın varoluşu" anlatılacak.



"Bir Dokunuş" adlı ikinci bölümde AB Projesi olarak hazırlanan ve 3 bin 700 yıl önceki Hitit lirini yansıtan enstrüman kullanılacak.



Konser, mabedin anlatıldığı "T'nin Gizemi" adlı üçüncü bölümün ardından Türk ezgi ve makamlarının sunulacağı "Bereketli Hilal" adlı dördüncü bölümle son bulacak.

