Bangkok’a uçan İlker Kaleli bugün ekibe katılıyor. Ünlü oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek.



Dizi Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC'nin yanısıra Netflix'te de yayınlanarak dünyada geniş bir kitleye ulaşması beklenen The Serpent’in yönetmenliğini ünlü House of Cards dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.



İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü The Serpent'in çekim takviminin çakışması nedeniyle Yabancı adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.