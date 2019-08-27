İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Elçin Sangu IMDb’ye damga vurdu

Yeni uygulama ile diğer yayın servislerine rakip haline gelen IMDb, rakiplerinin aksine ücretsiz ancak reklamlı içerik gösterecek. Reklamlardan elde edeceği geliri ise film yapımcıları ile paylaşacak.



Öte yandan kullanıcılar filmleri ve TV programlarını sadece mobil uygulama üzerinden seyredebilecek. Şimdilik sadece ABD kullanıcıları için geçerli olan bu servisin, ileride başka ülkelere de kısa sürede yayılması bekleniyor.