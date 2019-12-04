imPerfect Dancers Company ilk kez Türkiye'de

Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi Lady Macbeth ile Türkiye’de ilk kez 13 Aralık gecesi CRR Konser Salonu’nda izleyici ile buluşuyor.



2009 yılında İtalya’da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx’in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı.

imPerfect Dancers Company, Kuzey Amerika’da (Kanada ve ABD), Güney Amerika’da (Kolombiya ve Uruguay), Afrika’da (Tanzanya), Asya’da (İsrail ve Türkiye) ve Avrupa’da (Hırvatistan, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İsviçre ve Hollanda) performanslar gerçekleştirdi.



Walter Matteini ve Ina Broeckx’un koreografisi Lady Macbeth, Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanmış bir eserdir. Lady Macbeth, Shakespeare’in versiyonunun bittiği yerde başlar: Macbethler ölmüştür.