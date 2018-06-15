Animasyon macerası İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) filminin biletleri, Amerika’nın en büyük sinema bileti satış sitesi Fandango’da günler öncesinden ön satışa çıkarıldı.



Film, 2016 yapımı Kayıp Balık Dori’nin elinde tuttuğu ön satış aşamasında en çok bilet satan animasyon unvanını devraldı.



4400’den fazla salonda vizyona giren animasyonun, ABD’de ilk hafta sonunda 125 ila 140 milyon dolar arası gişe hasılatı elde etmesi bekleniyor.

Fandango’nun eski ön satış rekortmeni olan Kayıp Balık Dori, ilk hafta sonunda ABD’de 135 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.

28 EYLÜL'DE GÖSTERİLECEK

Fandango’nun filme bilet alan 1000’den fazla kişiyle yaptığı ankete göre, bilet alanların yüzde 87’si yönetmen Brad Bird’ün hayranı olduğunu, yüzde 85’i İnanılmaz Aile’yi birden fazla kez izlediğini, yüzde 60’ı dörtten fazla izlediğini, yüzde 75’i ilk filmi vizyona girdiği 2004’te beyazperdede izlediğini ve yüzde 74’ü ise Samuel L. Jackson’ı tekrar Frozone olarak izleyeceği için heyecanlı olduğu söyledi.



Film, ülkemizde 28 Eylül’de vizyona girecek.