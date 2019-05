Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Oscar and the Wolf, 22 Haziran akşamı İstanbul’da sevenleri ile buluşacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Belçikalı grubun konseri, Volume Up ve Ayı organizasyonuyla Burç Beach sahnesinde düzenlenecek.



European Border Breakers Awards 2016'da Entity albümü ile ödüle layık görülen, Music Industry Awards 2018’de (MIA’S) ‘Best Pop’, ‘Best Live Act’ ve ‘Best Solo Man’ dahil üç dalda ödül sahibi olan Oscar and The Wolf’un, You Are Mine, Breathing, On Fire, Runaway gibi hitlerini seslendireceği İstanbul konseri Burç Beach’in kumsalında kurulacak dev sahnede gerçekleşecek. Ünlü grubun konseri öncesi Happy Hour alanında İlker Aksungar, Emrah İş ve ardından Funky C’nin DJ kabininde olacağı gecenin indirimli dönem biletleri tükendi.



"TÜRK HAYRANLARIMIZ ÇOK ENERJİK"

Müzik tarzlarını "Karanlık ve aydınlık arasındaki tam denge" olarak tarif eden grubun solisti Max Colombie, "Türk hayranlarımız çok yüksek sesli ve enerjik, Türkiye’de konser vermeyi çok seviyorum" diyerek heyecanını dile getirdi.



22 Haziran akşamı saat 19.00’da başlayacak konser, gece 24.00’te sona erecek.



Fiyatları 99 TL ile 370 TL arasında değişen, dileyenler için gün boyunca plajdan faydalanıp, akşam konsere geçebilme alternatiflerinin de olduğu Oscar and The Wolf biletleri Passo’da.