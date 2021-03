Indira Varma, Obi-Wan Kenobi kadrosuna katıldı

Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan The Mandalorian'ın başarısı sonrası Disney Plus, seriye olan yatırımlarına hız verdi. Önümüzdeki dönemin en yüksek bütçeli projelerinden olan Obi-Wan Kenobi dizisi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak ABC hukuk draması For Life'ta rol alan Indira Varma dizinin kadrosuna katıldı.

DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR



İngiliz oyuncunun karakter detayları şimdilik gizli tutulsa da dizide; Ewan McGregor'ın Obi-Wan Kenobi'yi, Hayden Christensen'in de Darth Vader'ı (Anakin Skywalker) canlandıracağı biliniyor.



Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi’nin hikâyesini konu alan dizi çöl gezegen Tatooine'da geçecek. Jedi Ustası Obi-Wan'ın burada gizlendiği belirtiliyor.



Dizinin Revenge of the Sith olaylarından 10 yıl sonrasında geçtiği bildiriliyor. Şu anda yayıncıda çalışmakta olan birkaç "Star Wars" canlı aksiyon serisinden biri durumunda. The Mandalorian'ın yeni sezonunun yanı sıra diğerleri arasında Cassian Andor'a odaklanan Rogue One ön hikayesi, Rangers of the New Republic, bir Ahsoka Tano yan serisi ve The Book of Boba Fett dizileri hazırlık aşamasında bulunuyor.

