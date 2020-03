Birçok projeye imza atan usta oyuncu ve komedyen Roy Hudd'ın 83 yaşında hayata veda ettiği açıklandı.



Son olarak Casualty isimli dizide rol alan usta oyuncu Hudd, 2021 yılında All the Things You Are ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Roy Hudd tiyatro sahnesinde