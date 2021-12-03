İngiliz rock grubu Placebo Türkiye'ye geliyor

Ünlü müzik grubu Placebo, Türkiye'ye geliyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul'da olacak.



Bugüne kadar 7 stüdyo albüm yayınlayan ve sattıkları 13 milyonu aşkın albümle ses getiren grup, 2021'e hızlı bir başlangıç yaparak 8'inci stüdyo albümleri olan Never Let Me Go'yu bitirdi.



Piyasaya 25 Mart'ta sürülecek albüm sonrası uzun bir aranın ardından turneye çıkacak olan grup, 18 Temmuz'da PSM Loves Summer kapsamında Turkcell Sahnesi'nde hayranları ile buluşacak.



Konserin biletleri 7 Aralık'ta passo.com.tr üzerinden satışta olacak.

ALEC BALDWİN İLK KEZ KONUŞTU