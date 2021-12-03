İngiliz rock grubu Placebo Türkiye'ye geliyor

Ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 18 Temmuz 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.12.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 16:47

İngiliz rock grubu Placebo Türkiye'ye geliyor

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Ünlü müzik grubu Placebo, Türkiye'ye geliyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için 'da olacak.

Bugüne kadar 7 stüdyo albüm yayınlayan ve sattıkları 13 milyonu aşkın albümle ses getiren grup, 2021'e hızlı bir başlangıç yaparak 8'inci stüdyo albümleri olan Never Let Me Go'yu bitirdi.

Piyasaya 25 Mart'ta sürülecek albüm sonrası uzun bir aranın ardından turneye çıkacak olan grup, 18 Temmuz'da PSM Loves Summer kapsamında Turkcell Sahnesi'nde hayranları ile buluşacak.

Konserin biletleri 7 Aralık'ta passo.com.tr üzerinden satışta olacak.

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