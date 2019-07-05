Suavi, konser için gitmeyi planladığı İlgiltere'den viza alamayınca isyan etti. Orkestra üyelerine vize verildiğini, ancak kendisinin göçmenlik yasası ile mülteci sorunları bahane gösterilerek geri çevrildiğini belirten Suavi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



“Daha önce birçok kez İngiltere’ye gitmek için vize aldım. Hatta en son 2016’da gitmiştim. Neden şimdi ekibime vize verilmesine rağmen bana verilmedi, anlamıyorum. Dosyamda en ufak bir pürüz yok. Vize işlemi için de 3 bin 100 lira para ödedim. Bu saatten sonra mülteci olarak kaçacak halim yok.”

Suavi Twitter'dan yaptığı son açıklamada ise Almaya'ya yolculuk yapacağın şu sözlerle anlattı: "Hoşçakal İstanbul. Bir vize krizi yaşadım. Bu süreçte destek olan herkese içten teşekkür. Ama olmadı. Nedense yetemedik. Birazcık insan yanınız varsa "utanın" İngiliz Vize Bürosu yetkilileri ! Yazıklar olsun. Çok ayıp ettiniz.Umarım İngiltere rahatlamıştır.! Almanya'ya yolcuyum."