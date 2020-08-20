İngiltere’de 15 bin yıllık sanat eserleri bulundu

Newcastle Üniversitesi’nde arkeologlar İngiltere’ye bağlı Jersey adasında 15 bin öncesine ait olduğu düşünülen 10 oyma taş buldu. Araştırmacılar, üzerinde küçük ve kaotik çizgiler bulunan taşların Manş adalarındaki insan sanatının en eski örnekleri olduğunu düşünüyor.



Taşlar 2014-2018 yılları arasında adadaki Les Varines sit alanında bulundu ve yaklaşık 15 bin yıl önce bir grup avcı tarafından yapıldığına inanılıyor.



İlk bakışta gravürler gelişigüzel bir dizi işaret gibi görünse de, uzmanlar dikkatli bir analizin ardından kesiklerin bilinçli yollarla ve net bir sırayla yapıldığını ortaya çıkardı.





Araştırmanın başyazarı Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Silvia Bello, konuyla ilgli yaptığı açıklamada, “Söz konusu taşlar sadece et kesmek için kullandıkları bir araç değil. Bazı durumlarda kıvrımlı çizgiler, bir atın sırtını veya bir atın ağzını ya da bir filin profilinin başlangıç aşamasındaki örneklerini temsil ediyor gibi görünüyor. Çok çok basitler, ama açık değiller" ifadelerini kullandı.

BATI AVRUPA'DA MODERN SANAT MAGDALENİAN DÖNEMİNDE BAŞLADI



Bununla birlikte, arkeologlar, oyulmuş taşların çakmaktaşı aletlerin, ocaklar ve granit levhalar arasında bulunduğunu ve Batı Avrupa’da modern sanatın ortaya çıktığı Magdalenian (günümüzden 20 bin ile 13 bin yıl öncesini kapsayan dönem) dönemine ait olduğunu söyledi.



Bilim insanları, gravürlerin şimdiye kadar Britanya Adaları'nda keşfedilen en eski sanatsal ifade örneği olduğunu açıkladı. Daha önce Fransa, İspanya ve Almanya'da plak olarak bilinen binlerce oyulmuş, pürüzsüz, tablet benzeri taş bulundu. Magdalenian kültürü, mağara sanatının yanı sıra kemik ve boynuz gravürleri de dahil olmak üzere diğer sanat formlarıyla da dikkat çekiyor.



DÖNEMİN İNSANLARININ YAŞANTISINA IŞIK TUTUYOR

Bello, "Onlar sanatçıydı, en iyileri oldukları söyleyemem ama yaratıcıydılar. Birleşik Krallık'ta, Derbyshire'daki Creswell Crags'de Magdalenialıların mağara gravürleri var - ki bazıları dans eden kızları tasvir edebileceğini öne sürüyor - Chedder Gorge'daki bir mağarada yamyamlaşmış bir insanın oyulmuş bir kemiği bulundu” diyerek Magdalenian sanatının anlaşılmasının güçlüğüne dikkat çekti.



Diğer taraftan, Durham Üniversitesi'nde paleolitik arkeoloji profesörü olan Paul Pettit ise, ekibin gravürlerin kasıtlı işaretler olduğu konusunda ikna edici bir argüman geliştirdiğini söyledi. Petitt, bulunan taşların sit alanından toplanırken döneminin insanlarının ne yaptıklarının anlaşılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

METEOR DÜŞERKEN GÖRÜNTÜLENDİ