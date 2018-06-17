İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dünyaca ünlü şarkıcı Inna sahneden düştü

Rumen şarkıcı Inna,Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Türkiye'yi ve Türkleri sevdiğini her zaman dile getiren ve Türkçe öğrenen Inna, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.



Inna'nın sevenlerine en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı şarkısı oldu. Inna şarkıyı Türkçe olarak seslendirirken, konseri izleyen yerli tatilciler de kendisine eşlik etti. Inna şarkıyı gelen istek üzerine 2 kez tekrar etti.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI INNA SAHNEDEN DÜŞTÜ - İZLE

