İnsanın içindeki canavar Bay Hyde tiyatro sahnesine çıkıyor

Kişilik bölünmesine ilişkin ilk edebi eserler arasında yer alan ve artık bir klasik haline gelen Dr. Jekyll ile Bay Hyde'in hikayesi, Ankara Devlet Tiyatrosu'nca izleyiciyle buluşacak.



Toplumda saygın bir yeri olan Dr. Jekyll'ın yaptığı bir deneyle içindeki kötü yanı yani Bay Hyde'ı ortaya çıkarmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatan eser, yarın Akün Sahnesi'nde prömiyer yapacak.



Viktorya devri İngiltere'sinde geçen oyun, yönetmen Ünsal Coşar tarafından yenilikçi bir yorumla ve farklı bir uyarlamayla Devlet Tiyatrolarında (DT) ilk kez sahneye konulacak.



Dekor tasarımı, müzikler, ışık ve ses efektleriyle psikolojik gerilim ögelerinin seyirciye aktarılacağı oyun, tek perdede seyirciyi olay akışının içinde tutmayı amaçlıyor.



Robert Louis Stevenson'ın 1886'da yayımladığı ve özgün adı "Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde" olan roman, Jeffrey Hatcher tarafından tiyatroya uyarlandı. Eseri Şükran Yücel Türkçeye çevirdi.



Başlıca rollerini Gökhan Kutum, Sibel Günday Karpuzcu, Barbaros Efe Türkay, Kıvanç Bozkır, Kadir Anıl Adıgüzel, Meray Tunç, Egemen Büyüktanır, Erdi Erciyas ve Berk Baykut'un paylaştığı oyunun dekor tasarımını Kerem Çetinel, kostümlerini Gökçe Şener, ışık tasarımını Kerem Çetinel, müziklerini ise Kerem Kıraner yaptı.



"GERİLİMİN GİDEREK ARTTIĞI BİR AKIŞ SÖZ KONUSU"

Yönetmen Ünsal Coşar, yaptığı açıklamada, romanın takip ettiği kurguyu bozmadan, yenilikçi bir bakış açısıyla oyunu seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.



Hatcher'ın uyarlamasından farklılaştıkları bölümler olduğunu dile getiren Coşar, "Bilmeyen izleyiciler de bu önemli eserin kurgusunu, hikayesini takip edebilsin, ne olup, bittiğini daha iyi anlayabilsin istedim" dedi.



Coşar, oyunda seyirciyi bazı sürprizlerin beklediğini dile getirerek, "Sahneleyiş biçimimizde gerilimin giderek arttığı, bizi 'Hay Allah' dedirtecek tarafa götüren bir akış söz konusu. Oyunumuz tek perde ve 1 saat 40 dakika. Bu sürede yavaştan başlayan, giderek hız kazanan gerilimin arttığı, sonunda da yıkımı yaşadığımız bir yol düşünüyoruz" diye konuştu.