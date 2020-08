Into the Wild otobüsü taşındı

The New York Post’ta yer alan habere göre 1996 yılında Amerikalı yazar Jon Krakauer’in romanında ve sonrasında ise yönetmen ve oyuncu Sean Penn’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmle bilinen Into The Wild otobüsü, insanların ziyaret ettiği bir simge haline dönüştü. Ancak her yıl ortalama 15 kurtarma ve onaylanan iki ölümden sonra otobüs, bulunduğu The Denali National Park and Preserve dışındaki orijinal konumundan çıkarılarak taşındı.

Otobüs, 1992'de yaşamış ve vahşi doğada 114 gün sonra açlıktan ölen 24 yaşındaki maceracı Christopher McCandless'in son dinlenme yeriydi

YERİ GİZLİ TUTULUYOR





Nereye taşındığı açıklanmayan otobüsün Alaska Üniversitesi Kuzey Müzesi'nde sergilenmesi bekleniyor.



KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN DOĞRU BİR KARAR



Clay Walker, “Bölgedeki kamu güvenliği için tehlikeli olduğu için otobüsün kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz” dedi.



INTI THE WILD FİLMİNİN KONUSU



Into the Wild, bir metropolden vahşi hayata, kirlilikten saflığa ve temizliğe dönüş hikayesidir. Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zaman başarılı bir atlettir de. Mezuniyet sonrası verilen bir davette ailesine istediği hayatın bu olmadığını, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu söyler. Genç adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlayıp sahip olduğu her şeyi evinde bırakarak bambaşka bir hayata doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Alaska’nın ıssız ormanlarında sona eren bu yolculuk esnasında ve sonrasında Christopher, hayatını kökünden değiştirecek bazı kişilerle tanışarak, hayatın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını en sert haliyle deneyimleyecektir.

Ünlü oyuncu Sean Penn'in yönetmenliğini üstlendiği, iki dalda Oscar'a aday gösterilen filmin başrollerinde Emile Hirsch ve Vince Vaughn bulunuyor...



SOSYAL MESAFİ VE MASKE UNUTULDU