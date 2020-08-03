Into the Wild otobüsü taşındı

Into The Wild kitabının ve filminin ikonik otobüsü, ziyaretçileri arasında her yıl ortalama 15 kayıp/kurtarma ve 2 ölüme neden olması nedeniyle taşındı.

03.08.2020 - 10:52

Into the Wild otobüsü taşındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri)

En popüler yabancı filmler (IMDb ağustos verileri)

The New York Post’ta yer alan habere göre 1996 yılında Amerikalı yazar Jon Krakauer’in romanında ve sonrasında ise yönetmen ve oyuncu Sean Penn’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmle bilinen Into The Wild otobüsü, insanların ziyaret ettiği bir simge haline dönüştü. Ancak her yıl ortalama 15 kurtarma ve onaylanan iki ölümden sonra otobüs, bulunduğu The Denali National Park and Preserve dışındaki orijinal konumundan çıkarılarak taşındı.

Otobüs, 1992'de yaşamış ve vahşi doğada 114 gün sonra açlıktan ölen 24 yaşındaki maceracı Christopher McCandless'in son dinlenme yeriydi Otobüs, 1992'de yaşamış ve vahşi doğada 114 gün sonra açlıktan ölen 24 yaşındaki maceracı Christopher McCandless'in son dinlenme yeriydi

YERİ GİZLİ TUTULUYOR


Nereye taşındığı açıklanmayan otobüsün Alaska Üniversitesi Kuzey Müzesi'nde sergilenmesi bekleniyor.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN DOĞRU BİR KARAR

Clay Walker, “Bölgedeki kamu güvenliği için tehlikeli olduğu için otobüsün kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

INTI THE WILD FİLMİNİN KONUSU

Into the Wild, bir metropolden vahşi hayata, kirlilikten saflığa ve temizliğe dönüş hikayesidir. Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zaman başarılı bir atlettir de. Mezuniyet sonrası verilen bir davette ailesine istediği hayatın bu olmadığını, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu söyler. Genç adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlayıp sahip olduğu her şeyi evinde bırakarak bambaşka bir hayata doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Alaska’nın ıssız ormanlarında sona eren bu yolculuk esnasında ve sonrasında Christopher, hayatını kökünden değiştirecek bazı kişilerle tanışarak, hayatın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını en sert haliyle deneyimleyecektir.
Ünlü oyuncu Sean Penn'in yönetmenliğini üstlendiği, iki dalda Oscar'a aday gösterilen filmin başrollerinde Emile Hirsch ve Vince Vaughn bulunuyor...

SOSYAL MESAFİ VE MASKE UNUTULDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...