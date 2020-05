İptal edilen 73. Cannes Film Festivali filmleri diğer festivallerde gösterilecek

Corona virüs salgını sinema dünyasındaki pek çok etkinlik gibi Cannes Film Festivali'ni de etkiledi. Tribeca Film Festivali ve SXSW Film Festivali online olarak etkinliklerini yapma kararı alsa da Cannes yetkilileri festivali online alana taşımadı. Festivali yönetimi, “Cannes 2020” etiketi altında göstereceği filmleri haziran ayı başında açıklayacak ve bu filmleri göstermek için, Venedik de dahil olmak üzere, çeşitli film festivalleriyle işbirliği yapacak.

Festival direktörü Thierry Frémauxi "Bu yılın seçkisi alışılageldik bölümler -Yarışma, Belirli Bir Bakış, vb.- altında olmayacak. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak saçmalık olur. Ama elbette kalbimizde izleyip sevdiğimiz filmleri öne çıkarmak düşüncesi yatıyor. Dünyanın her yerinden muhteşem filmler geldi ve bizim görevimiz de bu filmlerin izleyicisini bulmasına yardımcı olmak. Listeyi açıkladıktan sonra amacımız salonlarda etkinlikler organize etmek olacak" dedi.

Bu yıl Cannes 2020 seçkisinde yer alacak filmler, yalnızca şu an ve önümüzdeki bahar ayları arasında sinemalarda gösterilmesi planlanan filmlerden oluşacak. Ayrıca Yarışma Dışı ve Belirli Bir Bakış bölümlerinden filmler de seçilebilecek. Filmler, yılın ilerleyen dönemlerinde Venedik ile beraber Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi diğer festivallerde de gösterilecek.

BU YIL ÖDÜL YOK

Gelecek yıl festivalde yer alacak filmlerin seçim süreci ise sonbaharda başlayacak. 73. Cannes Film Festivali’nin programında bulunan ve salgın nedeniyle yıl sonuna ya da önümüzdeki yıla erteleyen filmlerden bazıları 2021 Cannes Film Festivali’nde yer alacak. Bu doğrultuda prömiyerini Cannes’da yapması planlanan ancak vizyon tarihini ertelenen filmler, bu yıl Cannes’da yer almayacak.



Bu yıl Cannes adına gösterilecek filmler için jüri oylaması veya herhangi bir ödül dağıtımı yapılmayacak. 2020’nin jüri başkanı olarak açıklanan Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görev teklif edilecek.

Festival direktörü Thierry Frémaux, planladığı gibi eylül ayında düzenlenmesi halinde Venedik Film Festivali ve Cannes’ın filmleri ortaklaşa sunabileceğini söyledi.



Venedik Film Festivali direktörü Alberto Barbera, daha önce corona virüs salgını sırasında Cannes’la “sinema dünyasına karşı dayanışma işareti” olarak iş irliği yapmaya açık olduğunu söyleyerek bu konuda yeşil ışık yakmıştı. Salgına rağmen festivali planlanan tarihte düzenlemeye karar veren Venedik Film Festivali yönetimi, festivale kimlerin katılacağını görmek için sektöre yönelik bir anket düzenleyerek bu konudaki seçeneklerini tartıyor.