İran filmi Hit The Road’a Londra Film Festivali’nde büyük ödül

2021 Londra Film Festivali yarışma bölümünün kazananı Panah Panahi’nin Hit The Road filmi oldu. 37 yaşındaki İranlı yönetmen Panahi’nin ilk filmi olan Hit The Road, festivalden ‘En İyi Film’ ödülüyle ayrıldı.



Bir otomobilin klostrofobik (kapalı alan korkusu yaratan) alanında geçen dram türündeki filmde, enerjik bir çocuk (Rayan Sarlak) ile bacağı kırılan huysuz babasının (Hassan Madjooni) öyküsünü anlatıyor.

Ön koltukta anne (Pantea Panahiha) ve sürücünün (Amin Simiar) yer aldığı otomobil, çölle kaplı ufka doğru yol alıyor. Filmde kimse nereye gittiklerinden bahsetmiyor, ancak konuşulmayan varış noktasının bilinmesi; endişeye, umutsuzluğa ve çok tuhaf davranışlara neden oluyor. Filmin atmosferinde 1970'lerin İran pop müziği de yer alıyor.

Hit the Road filminin ‘En İyi Film’ seçildiği festivalde Laura Wandel’in yönetmenliğini üstlendiği Playground İlk Film Ödülü’nü kazandı.



Liz Garbus’un yönettiği Becoming Cousteau belgeseli, ‘En İyi Belgesel’ seçilirken, ‘Üç Boyutlu Sanat ve XR’ yarışmasının kazananı Only Expansion oldu.



Diana Cam Van Nguyen’in Love, Dad filmi ‘En İyi Kısa Film Ödülü’ alırken, Mounia Akl’in Costa Brava, Lebanon filmi ‘Seyirci Ödülü’ kazandı.

