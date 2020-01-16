İranlı yönetmen ABD ile kriz nedeniyle Sundance Film Festivali'ne gitmiyor

ABD-İran gerilimi, İranlı yönetmen Mesud Bahşi’nin gala gösterimi için Sundance Film Festivali’ne katılmasını engelledi.



Filmin yapımı ve pazarlamasını üstlenen şirketler, yaptıkları ortak açıklamada, yönetmenin, mevcut ABD-İran krizi nedeniyle Yalda (Affetme Gecesi) adlı filminin galası için Sundance’a katılmayacağını duyurdu. Yönetmen, galaya katılmasa da film, festivalde gösterilecek.



İki ülke arasındaki gerilimler göz önüne alındığında Bahşi’nin pozisyonunun hassas olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sükuneti bozmamak ve İran’da yaşamaya ve orada film yapmaya devam edebilmek adına yönetmen Sundance’e gitmeme kararı aldı” denildi.



Buna göre Bahşi, Sundance’in uluslararası ayağının yöneticisi Paul Federbush’a İran’da kalacağını ilettiği notu şu sözlerle bitirdi: Karanlık bir zamanda yaşıyoruz ve kültürün ışığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Umarım Sundance Film Festivali karanlığa bu ışığı getirir.