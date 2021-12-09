İş Bankası’nın resim koleksiyonunun ilk eseri NFT'ye çevrildi

İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun edinilen ilk eseri olan Hikmet Onat’ın Peyzaj - Ortaköy tablosu envantere kaydından 81 yıl sonra NFT’ye çevrildi.

Haberler - DHA 09.12.2021 - 15:01

İş Bankası’nın resim koleksiyonunun ilk eseri NFT'ye çevrildi

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Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eseriyle Türkiye’nin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun nüvesi 1939 yılındaki ilk Devlet Resim Heykel Sergisi’nden satın alınan 3 eser ile oluşmaya başlamıştı.

81 yıl önce, 9 Aralık 1940 tarihinde Koleksiyon envanterine 1 numara ile kaydedilen Hikmet Onat’a ait “Peyzaj – Ortaköy” isimli eser, NFT’ye çevrilerek dijital koleksiyonun da ilk parçası oldu.

Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun bir müze çatısı altında ziyarete sunulması çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

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