İş Bankası’nın resim koleksiyonunun ilk eseri NFT'ye çevrildi

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eseriyle Türkiye’nin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun nüvesi 1939 yılındaki ilk Devlet Resim Heykel Sergisi’nden satın alınan 3 eser ile oluşmaya başlamıştı.



81 yıl önce, 9 Aralık 1940 tarihinde Koleksiyon envanterine 1 numara ile kaydedilen Hikmet Onat’a ait “Peyzaj – Ortaköy” isimli eser, NFT’ye çevrilerek dijital koleksiyonun da ilk parçası oldu.



Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun bir müze çatısı altında ziyarete sunulması çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.



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