İş Sanat'ta Sabahattin Ali ile 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi

Atilla Birkiye tarafından hazırlanan, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikayelerinin yer aldığı 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.



Edebiyatımızın usta kalemi Sabahattin Ali’nin üç hikayesi Gece Kapladı Her Yeri başlığı altında sahnelenecek. Dinletide yazarın çaresizlik, hüzün ve sevgi temalarını işlediği Hanende Melek, bir aşk hikayesi olan Gramofon Avrat ile halk öyküsü Hasan Boğuldu hikayeleri yer alıyor.

İNTERNETTEN YAYINLANACAK



İş Kuleleri salonunda seyircisiz kaydedilen dinletinin ilk gösterimi 19 Nisan saat 20.30’da yapılacak ve sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.



İş Sanat, çevrim içi sürdürdüğü 21. sezonunda edebiyatımızın önemli isimlerini ağırladı. Sait Faik Abasıyanık, Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Âşık Veysel, Haldun Taner ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın eserlerinin sahnelendiği dinletiler bugüne kadar iki milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için tüm etkinlikler sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayında olacak.