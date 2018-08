Doğuş’tan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek vizyonuyla kültür ve sanatın gelişimine önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun Leica Camera AG işbirliğiyle İstanbul’a taşıdığı Leica Gallery, moda ve portre fotoğrafçılığında Irving Penn ve Richard Avedon ile 20. yüzyılın öncü isimleri arasında yer alan Işık Ustası Horst P. Horst’u ağırlıyor. Horst P. Horst’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi, 13 Eylül -24 Kasım'da Leica Gallery İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project Miami işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide; Horst’un Yves Saint Laurent, Cy Twombly, Paloma Picasso, Marella Agnelli, Emilio Pucci, Elsa Peretti, Diane von Furstenberg portreleri sergileniyor.



60 YILLIK OLAĞANÜSTÜ KARİYER



1930’ların başında ustası Paris Vogue’un baş fotoğrafçısı George Hoyningen-Huene yerine geçen Horst’un fotoğrafları kısa sürede Fransız, İngiliz ve Amerikan baskılarında yayımlanmaya başladı. Gerçeküstü, etkileyici ve zamansız karelerin yaratıcısı Horst, 60 yıllık olağanüstü kariyerinde fotoğraflarıyla Vogue ve House and Garden dergilerinin sayfalarını süsledi. Horst, moda fotoğraflarının dışında aktrislerden yazarlara, devlet başkanlarından kraliyet ailesine dek birçok ünlünün portresini de çekti.



Sergi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne paralel olarak düzenleniyor.

LEICA GALLERY İSTANBUL HAKKINDA



Dünya üzerinde 200’den fazla şehirde mağazası bulunan Leica’nın Los Angeles ve Frankfurt’tun ardından Leica mağaza, galeri ve akademiyi bir araya getiren ve dünyadaki en büyük örneklerinden biri olan Leica yerleşkesi Doğuş Grubu tarafından bomontiada 2016’da açıldı. Leica Gallery İstanbul, Türkiye’deki fotoğrafçılığın merkezi olmayı ve Türkiye’nin yaratıcılık potansiyelini uluslararası sanat sahnesine taşımayı amaçlıyor. Leica Gallery İstanbul uluslararası tanınmış fotoğrafçıların yanı sıra uluslararası bilinirlik kazanmış ya da keşfedilmeyi bekleyen yerel sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyor. Galeri, Salı’dan Pazar’a 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



THE ART DESIGN PROJECT HAKKINDA



The Art Design Project, sanat ve tasarımın tanıtımını amaçlayan özel bir sanat kurumudur. The Art Design Project’in kurucusu ve baş küratörü Juan Carlos Arcila- Duque, tasarım kariyerine 90’larda ilk tasarım stüdyosunu kurduğu New York’ta başladı. Arcila- Duque, Design District Galeri ile Miami’de fotoğrafın erken öncülerinden biri oldu. Orada Horst P. Horst, Peter Beard, Helmut Newton, Nobuyoshi Araki, Albert Watson, Sarah Moon sergileri yaptı.. Arcila-Duque, Horst P. Horst’un Amerika’daki ilk retrospektifinin, Forbes Müzesi’ndeki (NY) sergisinin küratörlüğünü yaptı. Art Basel Miami Beach’in kuruluşundan bu yana, Genç Misafir Programı’nın eş başkanı olarak görev aldı.



Leica Horst P. Horst Basın Görselleri Künyesi



Horst P. Horst, Paloma Picasso, 1985



Horst P. Horst, Marella Agnelli, 1967



Horst P. Horst, Diane von Fürstenberg, 1972



Horst P. Horst, Cy Twombly, Rome, 1966



Horst P. Horst, Yves Saint Laurent, Normandie, 1983