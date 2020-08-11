İskoçya'da define avcısından tarihi keşif

Amatör hazine avcısı Mariusz Stepien, İskoçya’da pazartesi günü içinde mücevherler ve 3 bin yıllık bir kılıç bulunan ülke tarihinin en önemli Bronz Çağı definelerinden birini ortaya çıkardı.

"MUTLULUKTAN TİTREDİM"



Stepien, Edinburgh'un yaklaşık 36 kilometre güneyindeki Peebles Köyü yakınlarındaki bir tarlada bronz nesne bulduğunda mutlulukla titrediğini söyledi. Hazine avcısı “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim, bunun muhteşem bir şey olabileceğini anladım Sahipsiz Hazine birimiyle temasa geçtim" dedi.

"22 GÜN KAMP KURULDU"



Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda 22 gün sahada kamp kuran arkeologlar; tam bir at koşum takımı, tokalar, yüzükler, süs eşyası, hala kında duran bir kılıç ve iki tekerli at arabasının dingil kapaklarına ulaştı.

Fotoğraf: Kraliyet Ofisi ve Savcı Mali Servisi (COPFS)

İLK KEZ BOZULMAMIŞ HALDE BULUNDU



Yetkililer ilk kez Bronz Çağı'ndan kalma bir koşum takımını bozulmamış halde gördüklerini, dizginin deri ve ahşap kısımlarının da korunduğunu söyledi.

"BRONZ ÇAĞA AİT ESER SAYISI AZ"



İskoçya Başsavcılığı'na bağlı Define Dairesi'nin Başkanı Emily Freeman, bulunan objelerin ulusal öneme sahip olduğunu söyledi. Freeman, "İskoçya'daki kazılarda şimdiye kadar Bronz Çağı'na ait az sayıda nesne bulundu. Bronz objelerin yanında organik malzemelerin de bulunması ayrıca önemli" dedi. Kazı çalışmasında bulunan tarihi eserler Edinburgh'daki Ulusal Müzeler Koleksiyon Merkezi'ne götürüldü.

TARİHİ MUSLUKLARDAN KOLEKSİYON YAPTI