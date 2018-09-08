DAHA ÖNCE DE YAPILDI İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

İspanya'nın Asturias bölgesindeki bir kilisede bulunan 15. ve 16. yüzyıllardan kalma ahşap oyma heykellerin restorasyon sırasında parlak renklere boyanması tepki çekti.



Sputnik Türkiye'nin 'La Voz de Asturias' gazetesine dayandırdığı haberine göre, Ranadoiro kasabasındaki kilisede bulunan ve adı açıklanmayan bir köy sakini tarafından restore edilen heykeller ucuz plastik oyuncaklara benzetildi.



Gazete, koyu ahşap renkteki Meryem Ana heykelinde başörtüsü için fuşya, elbise için mavi, yüz kısmı ve dudaklar için parlak tonlar, Çocuk İsa'nın elbisesi için de parlak yeşil renk tercih edildiğini yazdı.

Kilisedeki başka bir Meryem Ana heykelinin de siyah olan saçları sarıya boyandı. Çocuk İsa'nın elbisesi için de pembe renk kullanıldı. Heykellerin, restorasyon sonrası tanınmayacak hale geldiği belirtildi.



"BİRAZ RENGİN ONLARI DÜZELTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"



Restorasyonu yapan köy sakini, yerel basına yaptığı açıklamada "Profesyonel değilim ama figürler çok kötüydü ve biraz rengin onları düzelteceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.



Ülkede dini figürler restore edilmeden önce izin alınması gerekiyor. Heykellerdeki zararın boyutunu araştırmak üzere söz konusu kiliseye yetkililer gönderildi.





​Sosyal medya kullanıcıları da figürlerin eski ve yeni hallerini paylaşarak sonucu vandalizm olarak niteledi.



RESTORASYON FACİASI İLK DEĞİL



İspanya'da 2012'de bir kilisedeki Ecce Homo adlı Hz. İsa freski, cemaat üyesi yaşlı bir kadın tarafından restore edilmiş ancak sonuç 'aşırı derecede kötü' olduğu için tüm dünyanın ilgisini çekmişti.



Son olarak haziran ayında Navarra bölgesinin Estella kasabasında yer alan San Miguel Kilisesi, yaptığı 'sanat çalışmasıyla' tüm ülkede gündem olmuştu.



Kilisede yer alan, Aziz Yorgi'ye ait 16. yüzyılda yapılmış koyu renkli ahşap heykel, restorasyonun ardından parlak renklere bürümüş ve sonuç çizgi roman karakteri Tenten'e ve 'Oyuncak Hikayesi' çizgi filmdeki Woody karakterine benzetilmişti.