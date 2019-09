İspanyol Akademisi, Pedro Almodovar’ın Pain and Glory (Acı ve Zafer) filmini İspanya’nın Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olarak belirledi. Seçici kurul, Pain and Glory filmini, Alejandro Amenabar’ın While at War ve Salvador Simo’nun animasyonu Buñuel in the Labyrinth of the Turtles filmleri arasından seçti.



Alamodovar daha önce Women on the Verge of a Nervous Breakdown, Talk to Her (Konuş Onunla) ve All About My Mother (Annem Hakkında Her Şey) filmleriyle Oscar’a aday gösterilmişti. Almodovar, 2000'de Annem Hakkında Her Şey ve 2002'de Konuş Onunla filmleriyle Oscar kazanmıştı.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz’un başrollerini paylaştığı Pain and Glory, geçmişte ve günümüzde verdiği kararların sonuçlarıyla baş etmek zorunda kalan bir yönetmeni konu alıyor.

CANNES'DA DA YARIŞTI

Cannes Film Festivali'nde de yarışan ve gösterildiği ülkelerde beğeni toplayan Almodovar'ın son filmi ekimde ABD'de de gösterime girecek.



69 yaşındaki Almodovar, Venedik Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görülmüştü.

Pain and Glory, Antonio Banderas’ın canlandırdığı yönetmen Salvador Mallo’nın geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları anlatıyor. Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, doğup çocukluğunu geçirdiği yerden ayrılıp ailesi ile birlikte Valencia’da bir köye göç etmesine, refah arayışına, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına, kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.

Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde ön elemeyi geçen ve ilk 9'a kalan filmler 16 Aralık'ta, finale kalanlar ise 13 Ocak 2020'de belli olacak.

İspanya son olarak 2005'te yönetmen Alejandro Amenabar'ın İçimdeki Deniz adlı filmiyle "En İyi Uluslararası Film" ödülünü almıştı.



92. Oscar ödülleri, 9 Şubat 2020'de Los Angeles'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI BAĞLILIK ASLI FİLMİNDEN İLK FRAGMAN