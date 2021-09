İspanyol şarkıcı Buika İstanbul'da konser verdi

Dünyan değişsin mottosuyla bu yıl 9. sezonuna adım atan Zorlu Performans Sanatları Merkezinin açılış konserini gerçekleştiren Buika'ya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde aralıksız 90 dakika sahnede kalan Afrika kökenli şarkıcı, 17 parça seslendirdi. Sahneden seyircilere duygusal ve neşeli anlar yaşatan Buika, Türk dinleyicilerini çok sevdiğini dile getirerek, bu konserin kendisi için özel ve güzel olduğunu söyledi.

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"



No habra nadie en el mundo ve La falsa moneda şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan şarkıcı, Türklerin Afrikalılara karşı çok iyi davrandığına dikkati çekerek, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin bütün etnik gruplara karşı gösterdiği tutum, umarım tüm dünyaya örnek olur" dedi.



ACI ÇEKMEK DE AŞKIN BİR PARÇASI



Buika, aşkın çok güzel bir his olmasının yanı sıra acı çekmenin de aşkın bir paçası olduğunu belirterek, "Kalbim özgür değil. Çünkü aşığım. Aklım özgür değil. Çünkü çıldırmış bir toplumda yaşıyorum. Ama her şeye rağmen çok güçlü olduğumuzu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Konserde ünlü şarkıcı, aralarında Cisne Blanco, Te busque, Salvaora, No habra nadie en el mundo ve Yo me lo merezco eserlerinin bulunduğu, birçok sevilen şarkısını dans ederek söyledi.



İspanyol şarkıcıya konserde ayrıca klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio ve cajonda Ramon Porrina eşlik etti.

