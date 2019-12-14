Issız Adam Yunanistan'da yeniden çekildi

Başrollerinde Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın oynadığı Çağan Irmak'ın unutulmaz filmi Issız Adam Atina sokaklarında yeniden doğuyor. Most Production yapımı filmi yıllar sonra bir başarıya daha imza attı yurtdışında yeniden çekilen (remake) ilk Türk filmi oldu.

16 ARALIKTA GALA

Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou’nun başrolünde olacağı filmin yönetmenliğini Yiannis Papadakos yaptı. 16 Aralık akşamı Atina’da gerçekleşecek galaya filmin yapımcısı Mustafa Oğuz ve yönetmeni Çağan Irmak da davetli olarak katılıyor.

Film 1 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan’da vizyona girecek

FİLM HAKKINDA



Petros, 35 yaşında başarılı bir şef ve taş plak koleksiyoneridir. Petros hayatı boyunca kısa süreli ya da tek gecelik ilişkilerin insanı olmuştur. Zoe ise gerçek bir romantiktir ve sağlam bir ilişki arayışındadır. Zoe çocuk kostümleri dikmektedir.



Atina’nın merkezinde bir kitapçıda karşılaştıklarında aralarında büyük bir aşk doğacak, ikisinin de hayatı değişecektir… Sonsuza dek!

"SEVGİYLE BENİMSEDİK"



Yiannis Papadakos "Bu fikir ortaya çıktığı andan beri bütün ekip, yapım şirketi, oyuncular ve tabii ben, filmi büyük bir sevgiyle benimsedik. Çağan Irmak’ın olağanüstü senaryosu ve rejisi hepimizi derinden etkiledi. Filmin sadeliği, direktliği, yarattığı yoğun duygular içimize işledi.

Atina’yı bugün olduğu gibi gösteren tamamen gerçekçi ve gerçek bir aşk hikayesi. Renkler, kokular ve zamansız melodilerle bezeli bir şehirde birbirinden çok farklı ve uzak iki insan belki de kaderin yardımıyla bir araya gelir… Hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir anda" dedi.

Issız Adam 2008'DE aylarca vizyonda kalmış, yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu

HEPİMİZ İÇİN MEYDAN OKUMA



Papadakos sözlerine şöyle devam etti: Bu film hepimiz için bir meydan okuma oldu. Genç bir yönetmen olarak, daha önce sinema ekranı için çekmediğim bir türde, romantik drama türünde bir film çektim. Özellikle Yiannis, başarılı bir komedyenken ilk defa bu filmde böylesine ters köşe bir karakter oynadı, altından büyük bir başarıyla kalktı, onunla gurur duyuyorum. Sonsuza Dek filminin bizi etkilediği gibi izleyen herkesi derinden etkilemesini umuyoruz. Tüm izleyicilerimize ulaşıp, hayatını değiştirmeye istekli olan herkesi birbiriyle özdeşleşmeye teşvik edeceğimizi umuyoruz. Bu filmin eşsizliğini ve duygusallığını hisseden herkesin kalbine kazınmasını hedefliyoruz.