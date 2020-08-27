İstanbul Caz Festivali ile sonbahara ‘merhaba’

Garanti BBBVA’nın sponsorluğunda bu yıl 27. kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali, açık hava mekanlarının dışında, pandemi nedeniyle dijital platformda da seyircileriyle buluşacak. Festivalde, konsere gidemeyenler tüm konserleri festival tamamlandıktan sonra çevrimiçi olarak caz.iksv.org sayfasından bilet satın alarak izleyebilme şansını bulacak. Dijital yayına açılan konserler ise 45 gün boyunca izlenebilecek.



Nesiller boyu Türkiye cazını sahnede göreceğimiz Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu'nun konseri ile başlayacak festivalde; BaBa Zula ile Kardeş Türküler dikkat çeken gruplar arasında yerini alıyor.



Kardeş Türküler, festivalin dikkat çeken grupları arasında.

Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Vitrin’ kapsamında ise Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar başlığı altında sahne alacak; Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiren Ayyuka; yaptıkları elektrik folk müziğiyle adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui’nin birlikte vereceği konser göze çarpıyor.



PARKLARDA CAZ

Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlayarak beğeni toplayan Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA da festivalin merakla beklenen sahneleri arasında dikkat çekiyor. Karaman’a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, klarnet ustası Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor.



Bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşecek Parklarda Caz konserleri de İstanbul Caz Festivali kapsamında caz severlerle buluşmaya devam ediyor.