İstanbul Cocktail Festival 2021 için geri sayım

İstanbul Cocktail Festival 2021, 5 Eylül Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını aralıyor.



Dördüncü kez düzenlenecek olan İstanbul Cocktail Festival’i, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.



Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birçok ismi ağırlayacak.



SAHNE ALACAK İSİMLER



Büyük Ev Ablukada

Ozbi

Aybüke Albere

Baran Bayraktar

Hend!

Manitas

Tan Güner



AKTİVİTE VE ATÖLYELER



Kokteyl & Yemek Eşleşmesi

Evde Yapılabilecek Basit Kokteyller

Kendi Kokteylini Yarat

Popüler Kokteyller