İstanbul Cocktail Festival 2021 için geri sayım

26.08.2021 - 16:51
İstanbul Cocktail Festival 2021, 5 Eylül Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını aralıyor.
Dördüncü kez düzenlenecek olan İstanbul Cocktail Festival’i, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.
Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birçok ismi ağırlayacak.
SAHNE ALACAK İSİMLER
Büyük Ev Ablukada
Ozbi
Aybüke Albere
Baran Bayraktar
Hend!
Manitas
Tan Güner
AKTİVİTE VE ATÖLYELER
Kokteyl & Yemek Eşleşmesi
Evde Yapılabilecek Basit Kokteyller
Kendi Kokteylini Yarat
Popüler Kokteyller