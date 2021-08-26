İstanbul Cocktail Festival 2021 için geri sayım

Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü İstanbul Cocktail Festival’i bir yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Festival 5 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta başlıyor. Festivalde birçok şarkıcı da sahne alacak.

26.08.2021 - 16:51

İstanbul Cocktail Festival 2021 için geri sayım

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İstanbul Cocktail Festival 2021, 5 Eylül Pazar günü KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını aralıyor.

Dördüncü kez düzenlenecek olan İstanbul Cocktail Festival’i, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birçok ismi ağırlayacak.

SAHNE ALACAK İSİMLER

Büyük Ev Ablukada
Ozbi
Aybüke Albere
Baran Bayraktar
Hend!
Manitas
Tan Güner

AKTİVİTE VE ATÖLYELER

Kokteyl & Yemek Eşleşmesi
Evde Yapılabilecek Basit Kokteyller
Kendi Kokteylini Yarat
Popüler Kokteyller

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