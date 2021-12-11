İstanbul Devlet Opera ve Balesi, AKM'de sesleri anlatacak

Pes Sesler, Tiz Sesler ve Ara Sesler başlıkları altında dinleyicilerle buluşacak konserler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

Caner Akın'ın kurgusu ve anlatımıyla hem insan sesleri hem de enstrümanların sesleri, özel besteler ile örneklenerek açıklanacak.

KONSER TARİHLERİ



Konser dizisinin ilki Pes Sesler, 13 Aralık'ta sunulacak. Kontralto Neslişah Pekin ve bas Emre Güngör'ün seslerden örnekler vereceği konserde kontrbas sanatçısı Sami Menekşe, trombon sanatçısı Ali Sönmez ve piyanist Aslıhan Korkmaz sahnede olacak.



Tiz Sesler konseri, 27 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak. Soprano Ceren Aydın, tenor Ufuk Toker, keman sanatçısı Vugar Gurbanov ve flüt sanatçısı Filiz Karapınar, piyanist Simten Şenpolat eşliğinde sahneye çıkacak.

ARA SESLER 10 OCAK'TA



Ara Sesler konseri ise 10 Ocak'ta yapılacak. Mezzosoprano Ayçin Sürücüer, bariton Şahin Dedeman, viyola sanatçısı Hakan Polat ve korno sanatçısı Şafak Ocaksönmez, piyanist Yuliya Bapova eşliğinde konser verecek.



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