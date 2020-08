İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden İstanbul ve Bodrum konserleri

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alınacağı etkinliklerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, 8 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde, 29 Ağustos'ta ise Beyoğlu'nda açılan Talimhane Sahne'de Napoliten Konserlerinde sahne alacak.



Konserde, Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guglielmo Cottrau, Ruggero Leoncavallo ve Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "A vucchella", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Dicitencello Vuie", "Tu ca nun chiagne", "Torna a Surriento", "Mamma", "Marechiare" ve "O sole mio" eserleri yorumlanacak.



Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarının yer aldığı etkinlikte, tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan'a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.



İDOB'un modern dans proje grubu MDTistanbul da 15 Ağustos'ta Talimhane Sahne'de izleyici karşısına geçecek. "Modern Dans Kolaj Programı" adlı etkinlikte 13 kişilik bir ekip, Elektronika, Güldestan ve Dans Analog eserlerinden pandemi şartlarına göre adapte edilmiş bölümler sunacak.