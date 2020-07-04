İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası açıkhava konserlerine başladı

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen konser, salgın tedbirlerine uygun olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde müzikseverlerle buluştu.



Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde, Özgecan Günöz'ün başkemancı olarak sahne aldığı etkinlikte, Johann Sebastian Bach'ın 3. Orkestra Süiti’nden "Air" bölümüyle 1. Orkestra Süiti yorumlandı.



Orkestra, 17 Temmuz’da Beyoğlu Belediyesi Talimhane Sahnesi’nde yine açık havada konser verecek.