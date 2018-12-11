İstanbul Filarmoni Derneği, 4-10 Mart 2019 tarihleri arasında ulusal düzeyde bir piyano yarışma düzenliyor.



Geçtiğimiz yıl ilk kez yaylı çalgılar için yapılan ve Cihat Aşkın’ın başkanlığında gerçekleşen yarışma bu kez genç piyanistleri ödüllendiriyor. Yarışmanın jüri başkanlığını ülkemizin en önemli piyanistlerinden T.C. Devlet Sanatçısı İdil Biret üstleniyor. Jüri üyeleri ise, Prof. Judith Uluğ, Ali Darmar, Prof. Metin Ülkü, Doç. Gökhan Aybulus, Dr. Aydın Karlıbel, Can Okan ve Eren Aydoğan.

BİRİNCİYE 10 BİN TL ÖDÜL



Faruk Erengül’ün desteğiyle 15-30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık olan yarışmanın birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL.

Yarışmanın birincisi ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 29 Mart 2019 tarihli konserinin de solisti olacak. İTÜ MIAM Salonları'nda gerçekleşecek yarışma için son başvuru tarihi 8 Şubat 2019.