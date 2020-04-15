İstanbul Film Festivali'nden ödüllü filmler seçkisi

İstanbul Film Festivali'nin corona nedeniyle ertelenmesinin ardından festivalin son 10 yılına damga vuran ödüllü filmler sinemaseverlerle online buluşmaya başladı.

15.04.2020 - 11:33

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İKSV tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin, corona salgınından dolayı yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Yeni tarih belirlenene kadar izleyicisinden uzak kalmak istemeyen İstanbul Film Festivali işbirliğiyle festivalin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçkiyi aynı tarihlerde sinemaseverlerle buluşturmaya başladı.

İstanbul Film Festivali Özel programını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve FIPRESCI ödülü kazanmış filmlerden oluşuyor

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