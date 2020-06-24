İstanbul Kitap Fuarı'nın blogu güncellendi

İstanbul Kitap Fuarı’nın blogu www.isimizgucumuzkitap.com güncellenerek yeniden kitapseverlerin karşısına çıkıyor.



Edebiyat dünyasından haberler, röportajlar, incelemeler ve yazı dizileriyle kitapseverleri buluşturacak olan platformda, İstanbul Kitap Fuarı onur yazarlarının açılış konuşmalarından videolar ve söyleşiler de paylaşılacak.

Açılış konuşmaları dizisi, 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur çizeri Tan Oral ile başlayacak. 2015 yılında “Mizah: Hayata Gülümseyerek Bakmak” teması kapsamında çizgileriyle fuarı onurlandıran Tan Oral, sözcükleriyle kitapseverlere yeniden seslenecek. Platformda her hafta yeni bir açılış konuşması yayınlanacak.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından 1982 yılından beri aralıksız sürdürülen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile otuz dokuzuncu kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşacak.