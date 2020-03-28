İstanbul Modern, çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağırıyor

İngiltere'de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini, Türkiye'de de İstanbul Modern başlattı. İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, sanatın evden çıkmadan deneyimlenebilmesi için çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe çağrıldı.

Müze, çocukları Sarkis'in Gökkuşak adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.



İstanbul Modern, çocukların evde kaldığı bugünlerde çizdiği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğraflarını, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



Çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağıran müze, etkinlikle herkesin evlere kapandığı günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanmasını amaçlıyor.