İstanbul Modern Sinema’dan Rainer Werner seçkisi

Sinemanın yaramaz çocuğu olarak tanımlanan oyuncu Rainer Werner Fassbinder’den bir seçki İstanbul Modern Sinema'da seyirciyle buluşacak.

16.03.2021 - 11:29

İstanbul Modern Sinema’dan Rainer Werner seçkisi

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Sinema tarihinin en üretken ve etkili oyuncu ve yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder’in filmografisinden beş filmi ücretsiz ve çevrimiçi olarak 18-30 Mart tarihlerinde sinemaseverlerle buluşturuyor

Istanbul Modern Sinema, Rainer Werner Fassbinder’i ağırlıyor. Yönetmenin filmografisinden beş filmin izleyiciyle buluşacağı seçki Fassbinder’in 1969’daki ilk uzun metrajından başlıyor.

16 yıla 45 film sığdıran ve genç yaşta hayata veda eden Alman yönetmenin çevrimiçi ve ücretsiz gösterilecek filmleri arasında Maria Braun’un Evliliği (1978), Korku Ruhu Kemirir (1974) ve Effi Briest (1974) yer alıyor.

Programda Alman yönetmenin filmlerinin yanı sıra Oskar Roehler’in, Fassbinder’in hayatını aktardığı biyografik filmi Yaramaz Çocuk (2020) da izlenebilir.

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