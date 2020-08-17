İstanbul Modern Sinema'dan yaz temalı filmler

İstanbul Modern Sinema, Yaz Havası adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor.





Programda, erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh’un, Heere Heeresma’nın çok satan romanından uyarladığı Sahilde Bir Gün adlı uzun metrajı yer alıyor.



1931 yapımı Scheveningen’de Hollanda’nın ünlü deniz kasabası olan Scheveningen’in plajını, orada tatil günlerini geçiren insanları kaydedilirken şablon yöntemiyle boyanmış Güneşli İspanya'da (1912) filminde ise kamera önünde dans eden çiftler, yelpazesiyle poz veren kadınlar beliriyor.



Bu iki filme de besteci ve müzisyen Başar Ünder’in özel olarak ürettiği orijinal müzikler eşlik ediyor.



Walt Disney’in yönettiği nadir filmlerinden biri olan, animasyonla canlı çekimin, gerçekle düşün iç içe geçtiği Alice’nin Denizdeki Günü (1924), Alice ve köpeğinin bir yaz günü geçen macerasını takip ediyor.