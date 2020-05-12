İstanbul Modern ücretsiz film sunuyor

Macar sinemasının usta yönetmenlerinden Ildikó Enyedi’nin yönettiği Benim 20. Yüzyılım, İstanbul Modern’in internet sitesinde ücretsiz izlenebilecek.

12.05.2020 - 12:19

MV5BYjY2ZmZmMWUtY2QzMi00NDg4LWIzODMtZmFmODcwNzQ0ZDc4XkEyXkFqcGdeQXVyNjAyOTUxMjA@._V1_.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dave ikinci sezon onayını aldı

Dave ikinci sezon onayını aldı

İstanbul Modern Sinema, Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Ildikó Enyedi imzalı Benim 20. Yüzyılım filmini online olarak izlemeye açıyor.

Film, İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 15 Mayıs Cuma saat 20.00’den itibaren 24 saat boyunca izlenebilecek.

Geçitğimiz mart ayında Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey programında tüm filmlerine yer verilen yönetmenin ikinci uzun metrajı olan yapım, 1989 yılında Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülmüştü.

TARANTINO'NUN FAVORİ FİLMLERİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...