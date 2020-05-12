İstanbul Modern ücretsiz film sunuyor

İstanbul Modern Sinema, Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Ildikó Enyedi imzalı Benim 20. Yüzyılım filmini online olarak izlemeye açıyor.



Film, İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 15 Mayıs Cuma saat 20.00’den itibaren 24 saat boyunca izlenebilecek.



Geçitğimiz mart ayında Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey programında tüm filmlerine yer verilen yönetmenin ikinci uzun metrajı olan yapım, 1989 yılında Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülmüştü.

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