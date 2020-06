İstanbul Modern'de 'Kapı Açık' film programı çevrimiçi devam ediyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş’nin katkılarıyla “Kapı Açık” adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor. Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanıyor. Ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.



Programdaki 3 film, Istanbul Modern’in web sitesinde üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta bir film, 6 gün boyunca Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebiliyor.



YUVA (HOME), 2008



Gösterim tarihi: 11- 16 Haziran 2020



İsviçreli yönetmen Ursula Meier’in yazıp yönettiği Yuva’nın merkezinde, atıl bir otobanın kenarında yaşayan mutlu bir aile var. Marthe, Michel ve üç çocuklarının kendi halinde sürüp giden mutlu hayatları, evlerinin hemen yanı başında on yıldır atıl duran otoyolun trafiğe açılmasıyla alt üst olur. Issız bir bölgedeki evlerinin hemen önünden geçen bu yolun işlevsizliğinin aileye tanıdığı özgürlük ve yalıtılmışlık hissi birden ellerinden alınınca “normal” hayatlarının akışı da sekteye uğrar. Her gün artan trafiğin sesi, oluşturduğu kirlilik, yok olan mahremiyetleri ve daralan yaşam alanlarının içinde giderek daha da sıkışan aile, kendilerine bir çıkış yolu aramak zorunda kalır.



Oyuncular: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Kacey Mottet Klein



ELMA (SİB), 1998



Gösterim tarihi: 18 – 23 Haziran 2020



İranlı yönetmen Samira Makhmalbaf’ın Tahran’ın güneyinde yaşanan gerçek bir olaydan etkilenmesi üzerine 18 yaşında çektiği ilk filmi Elma, babaları tarafından 12 yıl boyunca evden çıkartılmayan ikiz kız kardeşlerin hikâyesine odaklanıyor. Durum komşular tarafından şikâyet edilince 12 yıl sonra ilk defa dışarı çıkan kızların dış dünyada yaşadıkları ve babalarının “korumacı” yaklaşımı genç yönetmen tarafından belgesel ile kurmaca arasında gidip gelen bir üslupla perdeye aktarılıyor. Elma, Locarno’da FIPRESCI özel Mansiyon ödülünü aldı ve Cannes’da da Altın Kamera ile Belirli Bir Bakış ödüllerine aday oldu.



Oyuncular: Massoumeh Naderi, Zahra Naderi, Ghorban Ali Naderi

MUCİZELER (LE MERAVIGLIE), 2014



Gösterim tarihi: 25 - 30 Haziran 2020



Cannes’da Jüri Özel ödülüne layık görülen Alice Rohrwacher’in ikinci filmi Mucizeler, odağına, ırak bir köyde arıcılıkla geçinen bir aileyi ve bilhassa o ailenin 12 yaşındaki kızı Gelsomina’yı alıyor. Kötü niyetli olmamasına rağmen kolay sinirlenebilen, kendisi de adeta bir arı gibi çok çalışarak ailesini geçindirmeye uğraşan babasına yardım eden Gelsomina, ailesini para ödülü ile lüks bir gemi seyahati vaat eden bir TV yarışma programına yazdırıyor. Ailenin para derdine çare olmak ve biraz da kendini göstermek adına yaptığı bu hamle, tüm ailenin hayatını değiştirecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



Oyuncular: Monica Belluci, Alba Rohrwacher, Margarete Tiesel