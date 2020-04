İstanbul Modern’den çevrimiçi sanatçı filmleri sergisi

İstanbul Modern, alınan tedbirler kapsamında her yıl müzede gerçekleştirilen programı bu yıl çevrimiçi bir sergi olarak sunuyor. Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin oluşturduğu Artists’ Film International 2020 çevrimiçi sergisinde sekiz film gösteriliyor.



Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar: Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).



Program 2020 yılında, hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan “lisan” üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programında yer alıyor.



2020’NİN KONUĞU ERGİN ÇAVUŞOĞLU



Programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu’nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern’in internet sitesinde hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.



ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ 30 NİSAN'DA



Sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci programın 2020 konuğu Ergin Çavuşoğlu ile 30 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştiriyor. Soru-cevap oturumunun da olacağı çevrimiçi söyleşi, internet tabanlı bir yazılım üzerinden yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Söyleşi kaydı daha sonra İstanbul Modern’in YouTube kanalına yüklenecek.



8 SANATÇI FİLMİ



İstanbul Modern internet sitesi üzerinden izlenebilecek programda yer alacak filmler: Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç (Ergin Çavuşoğlu), Jiéjiè (Büyüleşme) (Yu Guo), Yazıtlar (Bir Burada Şimdi) (Ailbhe Ní Bhriain), Saat Yönünün Tersine Anlatı (6 takımyıldız) (Francesco Pedraglio), Zaman Yolculuğu için Şifreler (Raqs Media Collective), Mabogo Dinku (Lerato Shadi), Junkanoo Sohbeti (Rhea Storr) ve Senin Resimlerim (Lisa Tan) 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında izlenebilir.



ERGİN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?



1968 yılında Tirgoviste, Bulgaristan’da dünyaya gelen Ergin Çavuşoğlu, yaşamını ve çalışmalarını Londra’da sürdürüyor. Çavuşoğlu, Sofya’da Ulusal Güzel Sanatlar Okulu “Iliya Petrov”da başladığı eğitimine İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde devam etti. Sanatçı, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Goldsmiths College’da yüksek lisans ve Portsmouth Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Çoğunlukla video ve ses yerleştirmeleri üreten Çavuşoğlu’nun çalışmaları genellikle özel ve kamusal olanın kesiştiği kent mekânlarında geçer. Sanatçının “eşik” olarak tanımladığı bu alanlar, kişiler ve bulundukları çevre arasında bir sınır işlevi görür. Ergin Çavuşoğlu’nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı çalışması insan davranışlarının evrensel niteliklerini ve bunların geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilişkilerini ele alıyor. Sanatçının Italo Calvino’nun Kesişen Yazgılar Şatosu (1973) adlı kitabında yer alan edebi ifadeler merceğinden betimlediği video,edebiyattan ödünç aldığı farklı unsurlarla çok katmanlı bir anlatıma dönüşüyor. “Arzu Hatları / Tarot ve Satranç” başlıklı videoda aktarılan anlatı, Shakespeare’in Hamlet, Macbeth ve Kral Lear eserlerine olduğu kadar Faust ve Oedipus gibi klasiklere de gönderme yapıyor.



20 SANAT KURUMUNDAN ORTAKLIK



Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 20 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca ve Senem Gökçe Oğultekin’in videolarıyla katılmıştı.



Artists’ Film International 2020 Program Ortakları



Ballroom Marfa, Marfa, Teksas, ABD



Belgrade Cultural Centre, Belgrad, Sırbistan



Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç



CAC / Vilnius, Litvanya



CCAA / Centre for Contemporary Arts Afghanistan, Kabil, Afganistan



Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda



Fundación PROA, Buenos Aires, Arjantin



GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya



Hammer Museum, Los Angeles, ABD



Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti



KWM artcenter, Pekin, Çin



Mohammad veMahera Abu Ghazaleh Vakfı, Amman, Ürdün



Moskova Modern Sanat Müzesi, Moskova, Rusya



n.b.k. / Neuer Berliner Kunstverein Video – Forum, Berlin, Almanya



Para Site, Hong Kong



Project 88, Mumbai, Hindistan



Tromsø Kunstforening, Tromsø, Norveç



Varşova Modern Sanat Müzesi, Varşova, Polonya



Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık