Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde sahne alan Mazhar Alanson, seyircileri selamlayarak, "Evlerinizden çıktınız, vesaitlere bindiniz geldiniz, burada beklediniz. Alkışlayan ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.



"Ele Güne Karşı" ile başlayan "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Sakın Gelme" şarkılarıyla devam eden konserde ünlü grup şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.



Hareketli performanslarıyla dikkati çeken grup, "Sarı Laleler", "Sakın Gelme", "Mecburen", "Psikopat", "Yandım" ve "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi eserleri de dinleyicilerin beğenisine sundu.



Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ile Gripin grubunun yanı sıra Kalben, Edis, Sena Şener, Alper Erözer gibi isimlerin de müzikseverlerle buluşacağı festival panel, söyleşi ve imza günü çeşitli etkinliklerle devam edecek.



Alanson'a sahnede Özkan Uğur ile Fuat Güner eşlik etti.