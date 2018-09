İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Garanti Caz Yeşili sonbahar konserleri

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserleri yeni serisi, Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda bulunan, Türkiye’nin ilk müzesi olarak bilinen ve ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden olan Aya İrini’de düzenlenecek.



Konserlerde Events Across Turkey organizasyonuyla İstanbul dinleyicisini dünya starlarıyla buluşacak.



13 Ekim Piano Battle, 27 Ekim Salut Salon ve 29 Ekim An Epic Symphony & Mor ve Ötesi ilk kez senfoni orkestrasıyla sahne alacak.



Bu sene Events Across Turkey, Aya İrini’nin bahçesini konser öncesi dinleyicelere lounge sahnesinde mini konserler de sunuyor. "Bahçede Kim Var?” konsepti adı altında önemli müzisyenlerini dinleme imkanı da olacak. Buna göre; 13 Ekim'de Tuncer Tunceli Band, 27 Ekim'de Göksenin, 29 Ekim'de Emre Kula sahnede olacak.