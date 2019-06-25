Dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 22 Haziran cumartesi akşamı İstanbul’da sevenleri ile buluştu. Volume Up Organizasyon ve Ayı Pub işbirliği ile Burc Beach’te gerçekleşen konsere ilgi büyüktü.



GÜNDÜZ DENİZ, AKŞAMÜSTÜ PARTY, GECE KONSER



Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Belçikalı grubun konserini izlemek için sevenleri gündüzden itibaren plaja akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran müzikseverler akşamüstü başlayan DJ performanslarıyla günün tadını çıkardı. Sırasıyla İlker Aksungar, Emrah İŞ ve DJ Funky C’nin müzikleriyle devam eden eğlence, Oscar and the Wolf’un sahneye çıkması ile doruğa ulaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konser Burc Beach’in kumsalında kurulan dev sahnede gerçekleşti ve 2019 yazının unutulmazları arasında yerini aldı.

"İKİNCİ YUVAMA DÖNDÜM"



Her fırsatta ülkemizi ne kadar sevdiğini dile getiren grubun solisti Max Colombie, İstanbul’a gelir gelmez sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı ve altına Türk Bayrağı emojisi ile "Back in my second home" (İkinci yuvama döndüm) yazdı.