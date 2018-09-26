Son albümleri Infinity ile müzik listelerinde üst sıralara tırmanan indie popun Belçika’lı sevilen grubu Oscar and The Wolf, dünya turnesi kapsamında verdiği Türkiye konserlerinin İstanbul konserini geçtiğimiz akşam Uniq’de gerçekleştirdi.

ESKİ VE YENİ ŞARKILARINA YER VERDİ

King’in desteğiyle gerçekleşen Türkiye turnesine kapsamında hem Bodrum’da hem de Çeşme’de izleyicilere unutulmaz saatler yaşatan grup, sevilen şarkılarını bu kez İstanbul’daki hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konser repertuarlarında eski ve yeni tüm hit şarkılarına yer veren grup, Türk hayranlarının bir kez daha beğenisini kazandı.



TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN GENÇ DJ'LERİ DE SAHNEDEYDİ



Oscar & The Wolf ‘tan önce sahneye çıkan birbirinden ünlü dj’ler gelen konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı.Arem & Arman ile başlayan gece, İlker Aksungar ve Deeprise performansları ile devam etti. Deeprise’ın ardından sahne alan Changeover’ın müzikleriyle dans eden katılımcıların coşkusu Oscar & The Wolf’un sahneye çıkmasıyla birlikte zirve yaptı.



Türkiye turnesini 05 Ekim’de İzmir’de vereceği konserle tamamlayacak olan Oscar & The Wolf hayranlarının ilgisinden fazlasıyla memnun kaldığını paylaştı