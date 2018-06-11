Her yaştan izleyicinin büyük beğenisini toplayan Müzeyyen, Harbiye gecelerinde de unutulmaz bir müzikal şölen yaşatacak. Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam’ın yorumladığı müzikalde Senar’ın keşfedilişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anıları sahneleniyor.



84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösterinin metni edebiyatçı Figen Şakacı’nın; rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan’ın imzasını taşıyor.



Müzeyyen projesinde Şevval Sam’a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik ediyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü de Fahrettin Yarkın üstleniyor.

Projenin sahne tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Proje menajerliği Harun Belenoğulları tarafından yürütülüyor.

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