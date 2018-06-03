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Japon Sanat Merkezi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Japon Sanat Festivali Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) başladı.



Festivalin organizatörü Erdal Küçükyalçın yaptığı açıklamada, festivalin iki gün süreceğini söyledi. Küçükyalçın, Japonya'ya uzanan güçlü bir sanat köprüsü oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Dolayısıyla geleneksel Japon sanatlarını bir yandan tanıtacağız, bir yandan da Japon genel felsefesine uygun olarak savaş sanatlarıyla barış sanatları dediğimiz güzel sanatları bir araya getirecek buluşturma platformuna dönüştürdük bu festivali. Bir salonda Japon savunma sanatları anlatılacak. Bir tarafta da sanatçılar tarafından Japon sanatı değişik yönleriyle ele alınacak. Ayrıca fuaye alanlarında kurulmuş stantlarda, Japon kültürüne ait ürünler bulunuyor." diye konuştu.



Festival kapsamında stant açan Kanserle Dans Derneği, meme kanseri hastalarına destek olmak için "Umutlar Çiçek Açsın" yazılı tişörtleri derneğe bağışta bulunanlara hediye etti.

