İstanbul'da haftanın kültür sanat etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda 3'ü yeni olmak üzere 9 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında 15-18 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Antigone", Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde "Yaftalı Bulut", Kadıköy Gazhane Müze Büyük Sahne'de ise "Veba" oyunu izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde iki kişinin çıktığı yolculuk hikayesini konu edinen "Geçit", Ümraniye Sahnesi'nde Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay Carmela!", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Fransız oyun yazarı Moliere'nin "Hastalık Hastası" oyunları sahnelenecek.



KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda ise 13 Eylül'de "Yeni Bir Şarkı", 16 Eylül'de "İki Bekar" ve 17 Eylül'de "Bülent Bey'in Hikayesi" oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak.

SAHNE SANATLARI VE KONSERLER

İstanbul Fringe Festival 2021'de 3 yabancı, 6 yerli olmak üzere 9 ekip dans, performans, tiyatro gösterileriyle fiziksel seyirciyle bir araya gelecek. Festival kapsamında "Cinderella's" 18 Eylül'de Atlas 1948 Sineması'nda, "Masal Masal İçinde" ise 19 Eylül'de ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyici karşısına çıkacak.



Yerli ve yabancı isimlerin konserlerinden tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 13 Eylül'de Yıldız Tilbe, 15 Eylül'de ilk caz projesi "İhtimaller" ile Kenan Doğulu, 19 Eylül'de ise Teoman konser verecek.



İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi olarak gösterilen ünlü şarkıcı Buika ise 17 Eylül'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla bir araya gelecek.



28. İstanbul Caz Festivali kapsamında Stefano Di Battista "More Morricone" ve Ferit Odman Quintet 14 Eylül'de Swissotel The Bosphorus'da, Altın Gün ve Evdeki Saat 16 Eylül'de Turkcell Vadi Sahnesi'nde, Gece Gezmesi'nde ise Alp Ersönmez "Cereyanlı", Çağrı Sertel "Multiverse", Dilan Balkay, Kazım ve Udgang 18 Eylül'de Beykoz Kundura Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.



49. İstanbul Müzik Festivali'nin son konserlerinde, 13 Eylül'de Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz Topluluğu "Sarı Çiçek" Four Seasons Hotel'de, 16 Eylül'de "Accademia Bizantina" Venedik Sarayı'nda sahne alacak.



Paraf Kuruçeşme Açık Hava Konserleri'nde ise Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici 13, Yaşar ve Bendeniz 14, Rafet El Roman 15, Zara 16, Gülben Ergen 17, Seda Sayan 18, Hande Yener ve Serdar Ortaç ise 19 Eylül'de konserleriyle dinleyicilerin karşısında olacak.



Tüm etkinlikler, Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

MATRIX 4'TEN İLK FRAGMAN