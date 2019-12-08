İstanbul'da haftanın kültür sanat etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında 11-14 Aralık'ta "Osmanlı'nın Sherlock Holmes"u diye anılan "Komiser Avni"nin maceralarını anlatan Amanvermez Avni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Can Yeleği Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde ve Moliere'in unutulmaz eseri Hastalık Hastası Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.



Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı, Murat Ozan'ın yönettiği Kahvede Şenlik Var, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde William Shakespeare'in unutulmaz eseri Macbeth, Ümraniye Sahnesi'nde Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in müziklerini tasarladığı İki Efendinin Uşağı, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı Tatlı Kaçık ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı Hayal-i Temsil sahnelenecek.



Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan Komik-i Şehir Naşit Bey 12-13 ve 14 Aralık'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise 12 ve 13 Aralık'ta Bir Gün Ayakkabımın Teki Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, Karagöz Çiftlik Bekçisi Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.



Yaşayan Sayfalar isimli yeni oyunun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergileneceği 15 Aralık'ta ayrıca Bisküvi Adam Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Bir Kümes Hikayesi Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Üzgün Ağaçlar Ülkesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Yaşasın Barış Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, Rüya Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Harikalar Mutfağı Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, Pollyanna Ümraniye Sahnesi'nde ve Palyaço Prens Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.



DEVLET TİYATROSU OYUNLARI

İstanbul Devlet Tiyatrosunda 10-15 Aralık arasında Memet Baydur'un yazdığı Düdüklüde Kıymalı Bamya Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Bülent Usta'nın yazdığı Bay Z. Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, 10-14 Aralık arasında Haldun Dormen'in yönettiği Karmakarışık ve 15 Aralık'ta Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği çocuk oyunu Keloğlan Keleşoğlan Cevahir Salon 1'de seyredilebilecek.



Alain Badiou'nun yazdığı Filozof Ahmed Üsküdar Stüdyo Sahne'de ve Anton Çehov'un yazdığı Zafer Alagöz'ün yönettiği Aziz Dostum Çehov ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 10-14 Aralık arasında sahnelenecek.



Faik Ertener'in yazıp yönettiği çocuk oyunu Siz Ne Dersiniz 12,13,14 ve 15 Aralık'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde, Sait Faik Abasıyanık'ın Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye oyunu 12, 13 ve 14 Aralık'ta Garibaldi Salon 2'de ve Elif Erdal'ın yönettiği çocuk oyunu Turta Girmemiş Orman 14 ve 15 Aralık'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde izlenebilecek.



SAHNE SANATLARI VE KONSERLER

Dasdas Sahne'de bu hafta Vasıf Öngören'in 1977'de yazdığı tiyatro eserinde usta oyuncu Şener Şen'in zengin bir ailenin yanında çalışan aşçı rolünde yer aldığı Zengin Mutfağı 9 ve 10 Aralık'ta, Dostoyevski'nin Timsah adlı hikayesinden yola çıkarılarak sahneye konulan aynı adlı eser 10 Aralık'ta, Alper Baytekin yönettiği Astro Ay'a Tırmanıyor 14 Aralık'ta, Moritz Rinke'nin bireysel trajedilerin komedisini ortaya koyduğu Westend - Batının Sonu 15 Aralık'ta sahnelenecek.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde de bu hafta 10 ve 12 Aralık'ta Uyuyan Güzel balesi, 13-14 Aralık'ta ise Napoliten Konser etkinliği Kadıköy Süreyya Operası'nda sergilenecek.



İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ise yarın klasik müziği güldürü ile harmanlayan Pagagnini, 13 Aralık'ta Pisa Opera ve Balesi'nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company'nin kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx'un koreografisi Lady Macbeth, 15 Aralık'ta ise operanın ikizleri Didem ve Sinem Balık ile İstanbul Kent Orkestrası Aşkın Müziği konserinde sahne alacak.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde de bu hafta 13-14 Aralık'ta Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trio touche'de, Finlandiyalı heavy metal grubu Amorphis ise 15 Aralık'ta %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.



Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen Pencere oyunu 9 Aralık'ta, Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oynadığı Don Kişot'um Ben ise 10 Aralık'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek.



Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yılında yazdığı Polisler adlı oyun, İlham Yazar yönetmenliğinde 10 Aralık'ta Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşacak.



Büyük ozan Aşık Veysel anısına yapılan ve 11 ülkeden 16 kısa film yarışacağı 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 13-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Festival kapsamında filmler Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gösterilecek.



Bir moderatör eşliğinde 6 komedyenin 10'ar dakikalık stand-up performanslarından oluşan Grand Pera Açık Mikrofon, Grand Pera Emek Sahnesi'nde ilk kez 13 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.



SERGİLER VE PANELLER



Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olarak TRT Çocuk öncülüğünde gerçekleştirilen TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı 11-12 Aralık'ta düzenlenecek. Çocuklara yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi gerektiğinin kapsamlı olarak irdeleneceği konferansa katılmak için web sitesinden kayıt yaptırılabilecek.



Ressam Sema Talay'ın Vadi isimli kişisel resim sergisi 9 Aralık'ta Tünel Sanat Galerisi'nde açılacak ve 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



Laleper Aytek'in, Hayat Başka Yerde adlı sergisi, 10 Aralık'ta Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.



İstanbul Japan Week 2019 Winter etkinlikleri kapsamında, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 13-15 Aralık tarihleri arasında Tekfen Tower Konferans Salonu'nda, 16. İstanbul Japon Filmleri Festivali, Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri ve Manga Semineri düzenleyecek.